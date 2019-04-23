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Dolar ne kadar oldu?

Paskalya tatili ve bugün Türkiye piyasalarında resmi tatil olması nedeniyle dolar/TL'de hacim sınırlı kalırken kur bu sabah güne 5.83 seviyesinin hemen altında başladı.

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Küresel piyasalarda petrol fiyatları ise ABD’nin İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle sert yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.4 yükselişle 74 dolara yaklaştı. Dolar/TLise bu sabah güne 5.8260/ 5.8306 seviyesinde başladı.

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs’ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı. Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi de kısmen sürüyor. Bankacılar TCMB rezervlerinde düşüş yaşanmasını “izaha muhtaç” olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB’den bilgilendirme beklemeye devam ediliyorlar. REUTERS

Bugün 09:49 TSİ - Ekonomi

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