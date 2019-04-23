Yelkenciler 23 Nisan’ı Körfez sularında kutladı

Yarışlara Kocaeli’den Körfez Yarımca Yelken Kulübü, Çayırova Şişecam Yelken Kulübü, Bayramoğlu Yelken Kulübü, Derince Yelken Kulübü, İzmit Yelken Kulübü, Gölcük Yelken Kulübü ve Kaytazdere Yelken Kulübü müsabakalara katıldı. Toplam 7 kulüp, 65 sporcu, antrenörler, hakemler, yöneticiler ile veliler bu anlamlı yarışların heyecanına katılıp, çocuklarını yaşadı. Şenlik havasında geçen iki günlük yarışların sonucunda ödül törenine katılan Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, sporculara, kulüp yöneticileri ve velilerden oluşan kalabalık Kocaeli Yelken ailesine hitap ederek, sporcuların ve velilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Ülkemizin emanet edildiği gençlerimizin ve sporcularımızın her zaman yanında olacağını ve Yelken sporuna desteklerinin süreceğini bildiren Söğüt, sporcuların başarılarının devamını diledi. Başkan Recep İlgün, protokole ve yarışlara katılan kulüp sporcularına, antrenörlere kulüp yöneticilerine ve velilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.