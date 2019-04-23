Bugün 10:05 TSİ - Spor

Turbo’dan Şahinler’e baklava ziyafeti !..

Spora ve sporcuya destek olan, 6.dönemine imza atan Turbo İsmail unvanıyla tanınan Mehmedağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, geleneksel olarak her hafta bir maç yapan Şahinler ailenin özel konuğu oldu ve baklava ziyafeti çekti.