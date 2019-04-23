Kullar’da bululan Engin Öztonga Spor Tesislerinde gerçekleşen maç öncesinde şahinler ailesini ziyaret eden Özkar, kendi elleriyle baklava ikram ederken “Bol bol enerji depolayın, bol bol gol atın’ diyerek moral desteği verdi
Bugün 10:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:07 TSİ
Turbo’dan Şahinler’e baklava ziyafeti !..
Spora ve sporcuya destek olan, 6.dönemine imza atan Turbo İsmail unvanıyla tanınan Mehmedağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, geleneksel olarak her hafta bir maç yapan Şahinler ailenin özel konuğu oldu ve baklava ziyafeti çekti.
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Bugün 10:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz