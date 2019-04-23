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U-14 Basketbol Türkiye Şampiyonası sürüyor

U-14 Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası ilimizde başladı. 28 Nisan’da sona erecek olan dev organizasyonda 16 takım mücadele ediyor. Maçlar Derince ve Başiskele’deki spor salonlarında oynanıyor.