U-14 Basketbol Türkiye Şampiyonası sürüyor

U-14 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI GRUPLAR:
A GRUBU
DÜZCE BELEDİYE
ÇUKUROVA DOĞUŞ
BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE
B GRUBU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
NESİBE AYDIN GSK
TOROSLAR BELEDİYE
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
C GRUBU
KAHRAMAN KAZAN BELEDİYE
GALATASARAY
CANİK BELEDİYE
EMLAK KONUT SPOR
D GRUBU
İNANÇ SPOR
İZMİR KARŞIYAKA ALBATROS
KÜTAHYA ÜLKÜ SPOR
İZMİR RÖNESANS SPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz