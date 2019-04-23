Bakalım Belediye Derince’nin rakibi kim olacak?

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MUHTEMEL RAKİPLER:
Ağrı 1970 - 1. Grup şampiyonu
Malatya Yeşilyurt - 2. Grup şampiyonu
Kelkit Belediye - 3. Grup şampiyonu
Yozgat 1959 - 4. Grup şampiyonu
68 Aksaray - 5. Grup şampiyonu
Konya Akşehir - 6. Grup şampiyonu
Bucak Belediye Oğuzhan - 7. Grup şampiyonu
Manisa Somaspor - 8. Grup şampiyonu
1877 Alemdağ – 10. Grup şampiyonu
Modafenspor - - 11. Grup şampiyonu
STAT
1. TUR: 11 takımdan 3’ü bay çeker. Kalan 8 takım maç yapar. Kazanan 4 takım 3. Lig’e çıkar.
2. TUR: İlk turda kaybeden 4 takımdan 1’i bay çeker, kalan 3 takım ile ilk turu bay çeken 3 takım maç yapar, kazanan 3 takım 3. Lig’e çıkar.
3. TUR: İkinci turda kaybeden 3 takım ile ikinci turda bay çeken 1 takım yani toplam 4 takım eşledir. Kazanan 2 takım 3. Lig’e çıkan 8 ve 9. takım olur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz