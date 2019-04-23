Küçük Erkek Gelişim Futsal Ligi  gollü başladı…

Kocaeli Okul Sporları Gelişim Ligi Küçük Erkekler Futsal maçları, Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başladı. Günün programında 8 maç oynanması gerekirken, ancak 5 maç oynanabildi. Günün ilk maçında Hızır Reis Ortaokulu, Özel Kocaeli Doğa Ortaokulu’nu 6-0 yendi. İkinci maçta ise Alikahya Fatih Ortaokulu ve 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Okulu maça çıkmadı. Üçüncü maç da oynanmadı. Yahya Kaptan salonda hazır bulundu, maçı hükmen 5-0 kazandı. Mehmet Sinan Dereli maça çıkmadı. Dördüncü maçta ise 30 Ağustos Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu’nu 5-3 yendi. Beşinci maçta Güneş Okulları, 50.Yıl Cumhuriyet’i 4-1 mağlup etti. Altıncı maç Derince Piri Reis, İnkılap Ortaokulu’nu 2-0 yendi. Yedince karşılaşma ise Öze Seymen İgsaş Ortaokulunu 3-2 yendi. Günün son maçı oynanmadı. Günün son maçında da Edebali Ortaokulu maça çıkarken, rakibi Şehit Ümit Balkan maça çıkmadı ve hükmen mağlup oldu. Küçük Erkeklerin ikinci maçları, 29 Nisan Pazartesi günü, yine Şehir Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak. Ahmet AKAY

HIZIR REİS ORTAOKULU: 6

ÖZEL KOCAELİ DOĞA OO: 0

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Abdullah Balamut ***, Ömer Kara ***

HIZIR REİS ORTAOKULU: Mesut Kaan Şahbaz ***Burak Türksoy ***, Necati Kılıç ***, Zeki Demirci ***, Yağız Cinkılıç ****, Emir Ali Kara ***, Muhammet Ensar Furkan ***, Yağız Subaşı ***, Egemen Can Yakar ***, Kayra Mehmet Başdemir ***, Berat Tirolar ***

ÖZEL KOCAELİ DOĞA OO: Baran Cabalar **, Tuna Kara Döndü **, Muhammet Burak Aksüt ***, Bulut Gündoğdu ***, Salih Çuhacıoğlu **, Yiğit Özdemir **, Adar Şiyar Birol **, Sarp Yüksel **, Ege Babür **, Latif Tuna Eruyar **, Kadirhan Koç **, Mehmet Deniz Çimen **

GOLLER: Yağız Cınkılıç (4), Zeki Demirci (1), Yağız Subaşı (1)(Hızır Reis OO)

ULUBATLI HASAN OO: 3

30 AĞUSTOS OO: 5

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Abdullah Balamut ***, Ömer Kara ***

ULUBATLI HASAN OO: Yiğit Dümen ***, Efe Şirin ***, Kaan Yiğit Ergül ***, Barış Efe Aslan **, Selim Akdeniz **, Berke Bağı **, Kaan Yiğit Taş **

30 AĞUSTOS OO: Hüseyin Güç ***, Güneş Egemen ***, Emir Günay ***, Mustafa Önal ***, Umutcan Gülener ***, Cenker Kanyılmaz ***, Mert Karatekin ***, Efecan Altınay ***, Göktuğ Gülmez ***, Yunus Bayrak **, Mehmet Altınbay **

GOLLER: Kaan Yiğit Ergül (2),Efe Şirin (1)(Ulubatlı Hasan OO), Güneş Egemen (3), Göktuğ Gülmez (1), Bekir Ünal (1)(30 Ağustos OO)

GÜNEŞ OKULLARI OO: 4

50.YIL CUMHURİYET OO: 1

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Abdullah Balamut ***, Ömer Kara ***

GÜNEŞ OKULLARI OO: Bilal Nedim Akkurt ***, Efe Çıkman ***, Asaf Temizel ***, Ahmet Umut Kasımoğlu ***, Yunus Emre Karalar ***, Mustafa Aydemir **, Enes Emir Günel ***, Berat Alemdar **, Ahmet Arif Recep Çetin ***, Kadir Eren Ataç **

50 YIL CUMHURİYET OO: Beytullah Efe Aytekin **, Mehmet Efe Erenkaya **, Muhammet Mustafa Duman **, Berat Eymen Çelik **, Berk Yiğit **, Ardacan Özbek **, Muhammet Eryiğit **, Anıl Arda Gökmen **, Alperen Arda Kahyaoğlu ***

GOLLER: Efe Çıkman (2), Asaf Temizel (1), Ahmet Arif Recep (1)(Güneş Okulları OO), Alperen Arda Kahyaoğlu (1)(50 Yıl Cumhuriyet OO)

İNKILAP ORTAOKULU: 0

DERİNCE PİRİ REİS OO: 2

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Abdullah Balamut ***, Ömer Tan ***

INKILAP ORTAOKULU: Berat Ayyıldız **, Yüşa Balıkçı **, Enhar Sönmez **, Mustafa Şimşek ***, Ahmet Berat Fen **, Furkan Büyüktaşlı **, Muhammet Yener **, İnanç Çama **, Ali Samet Serdar **, Bilal Akgün **, Ahmet Berat **

DERİNCE PİRİ REİS OO: Kuzey Berke Gedik ***, Enes Güney ***, Mehmet Levent ***, Miraç Nurettin Fidan ***, Malik Aziz Aydemir ***, Halil İbrahim Katkay ***

GOLLER: Mehmet Levent (1), Malik Aziz Aydemir (1)(Derince Piri Reis OO)

ÖZEL SEYMEN OO: 3

İGSAŞ ORTAOKULU: 2

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Abdullah Balamut ***, Ömer Tan ***

ÖZEL SEYMEN OO: Can Ateş Karanfil ***, Eren Yılmaz ***, Beyazıt Baki ***, Berke Kaan Yalnız ***,Mahir Doruk Yıldız ***, Miraç Çetin ***, Tunahan Kara ***, Arda Süngürlü ***, Poyraz Yıldırım ***, Demir Saldıray ***

İGSAŞ ORTAOKULU: Mahmut Emin Şahinkaya ***, Meriç Yıldız **, İlhan Kazancıoğlu **, Mahmut Emin Şahinkaya **, Emre İşbaralı **, Hamza Berat Ayhan **, Efe Elber Aslan **, Hüseyin Topal **, Arda Yılmaz **, Kerem Ünlütürk **, Yusuf Emre Şenoğlu

GOLLER: Miraç Çetin (2), Eren Yılmaz (1)(Özel Seymen OO), Meriç Yıldız (1), Muhammet Ali Şahinkaya (1)(İgsaş OO)