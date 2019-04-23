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Derince’de büyülü günler bitti

Derince Belediyesi’nin bu yıl 21 okulun iştirakiyle düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası’nda şampiyonluğa, finalde Şükrü Aracı İlkokulu’nu 6-2’lik skorla mağlup eden İbni Sina İlkokulu ulaştı

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21 TAKIMIN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Derince'de gerçekleşen futbol turnuvasında büyük heyecan sona erdi. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 21 eğitim kurumunun katılım sağladığı futbol turnuvasının finalleri Derince Belediyesi Spor Tesisleri’nde yapıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yusuf Yüksel, İlçe Halk Eğitim Müdürü Abdülkadir Yardımcı, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşen final mücadelesinde İbni Sina İlkokulu ile Şükrü Aracı İlkokulu takımları karşı karşıya geldi. 

EN CENTİLMEN TAKIM ÇINARLI İLKOKULU

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği final müsabakasını 6-2’lik skorla kazanan İbni Sina İlkokulu, turnuvayı şampiyonlukla noktalarken, Şükrü Aracı İlkokulu ise bu zorlu organizasyondan ikincilikle ayrıldı. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan takım ise 15. Kolordu İlkokulu oldu. Baştan sona büyük heyecana sahne olan turnuvada en iyi futbolcu unvanını İbni Sina’dan Ahmet Yasir Demir, en iyi kaleci unvanını ise Şükrü Aracı İlkokulu’ndan Emre Tuna Yıldız elde etti. Turnuvada Çınarlı İlkokulu en centilmen takım seçilirken, gol krallığına ise İbni Sina İlkokulu’ndan Ensar Kılıç ulaştı. Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bugün sporda gösterdiğiniz başarıyı eğitim hayatınızda da gösterecek ve yarın ülkemizi sizler yöneteceksiniz” dedi.

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