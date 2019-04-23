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DTO'nun konuğu Dr.Onur Sabri Durak olacak

İlimizde denizcilik bilincini artırmak ticari ve sosyal hayattaki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenli seminer ve konferanslar gerçekleştiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi yarın yine önemli bir konuğu ağırlayacak.