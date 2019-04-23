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DTO'nun konuğu Dr.Onur Sabri Durak olacak

İlimizde denizcilik bilincini artırmak ticari ve sosyal hayattaki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenli seminer ve konferanslar gerçekleştiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi yarın yine önemli bir konuğu ağırlayacak.

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Vedat Doğuselin başkanlığındaki DTO Kocaeli Şubesinde yarın 24 Nisan 2019 Çarşamba İTÜ Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Dr.Onur Sabri Durak tarafından İnsansız Ticari Gemilerin Hukuki Durumu Uluslararası Hukukta Kutupların Yeri ve Türkiyenin Durumu konulu konferans düzenlenecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Bostan Sokaktaki hizmet binasındaki konferans 14.00-15.30 saatleri arası gerçekleşecek.

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