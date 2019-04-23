Vedat Doğuselin başkanlığındaki DTO Kocaeli Şubesinde yarın 24 Nisan 2019 Çarşamba İTÜ Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Dr.Onur Sabri Durak tarafından İnsansız Ticari Gemilerin Hukuki Durumu Uluslararası Hukukta Kutupların Yeri ve Türkiyenin Durumu konulu konferans düzenlenecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Bostan Sokaktaki hizmet binasındaki konferans 14.00-15.30 saatleri arası gerçekleşecek.
Bugün 10:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:18 TSİ
DTO'nun konuğu Dr.Onur Sabri Durak olacak
İlimizde denizcilik bilincini artırmak ticari ve sosyal hayattaki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenli seminer ve konferanslar gerçekleştiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi yarın yine önemli bir konuğu ağırlayacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:16 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz