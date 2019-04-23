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Yazlıkspor 1. Amatör Lig’e 1 maç uzakta! “3-2”

İkinci Amatör Play-Off Ligi yarı final maçında Yazlıkspor ile Yenişehirspor, Vinsan Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Yazlıkspor 90+2’de Ufukhan’ın attığı golle 3-2 kazandı ve finale çıktı. Yazlıkspor’un finaldeki rakibi Yenidoğan Serdarspor olacak.

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BATUHAN, ÖRÜMCEK AVLADI

Zorlu maçın başında Yenişehirspor öne geçti. 5. dakikada soldan gelişen atakta top son olarak deneyimli teknik adam Akif Aslan’ın oğlu Halil Aslan’a geldi ve genç futbolcu takımını öne geçiren golü attı. Beraberlik golünü Coşkun attı. Kullanılan köşe vuruşunda Coşkun’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (1-1) İlk yarının son bölümlerinde Yenişehirspor, ceza sahası yay çizgisi üzerinde serbest vuruş kazandı. Batuhan’ın harika şutu 90’dan ağları buldu. (1-2)

 

SİNAN “USTA”LIĞINI KONUŞTURDU

İlk yarı Yenişehir’in 2-1 üstünlüğü ile biterken, Yazlıkspor önemli gol pozisyonlarında topu ağlara gönderemedi. 66’da Yazlık ekibi öne geçti. Mustafa’nın şutunda kaleci Halil İbrahim topu çıkardı. Tecrübeli isim Sinan Usta takip ettiği topu ağlara gönderdi. (2-2) Aynı dakikada gerginlik yaşandı. Özellikle tel örgülerin arkasındaki kişilerle, Yenişehir Kulübü Başkanı Erdoğan Akkuzu tartıştı.

 

GERGİNLİK YAŞANDI

Maç boyunca edilen küfürler Akkuzu ile teknik adam Ramazan Kara’yı isyan ettirdi ve Akkuzu tel örgülerin akasındaki kişilerle bire bir münakaşaya girince hakem Özgür Holat, Akkuzu’yu saha dışına gönderdi. Gerilim bir süre daha devam etse de güvenlik güçleri kişileri sakinleştirdi.Hayli duran maçın sonuna 7 dakika ilave edildi. Uzatmaların 2. dakikasında Yazlık ekibinin başarılı ismi Ufukhan, kendi götürdüğü topu ağlara göndererek nefis bir gole imza attı. (3-2)

 

ÖZGÜR HOLAT JÜBİLE YAPTI

Uzatmaların 5. dakikasında Yazlık ceza sahası içinde inanılmaz bir karambol yaşandı. Top bir türlü ağlara gitmedi ve çalan son düdük ile Yazlıkspor, Yenişehirspor’u 3-2 mağlup ederek Yarımcaspor’u 3-0 mağlup eden Yenidoğan Serdarspor’un finaldeki rakibi oldu. Öte yandan maçın hakemi ve beden eğitimi öğretmeni olan Özgür Holat hakemlik kariyerindeki son maçını başarı ile yöneterek hakemliğe veda etti. N Erdem ÖVÜÇ

 

YENİŞEHİRSPOR: 2

YAZLIKSPOR: 3

 

STAT: Vinsan (2. Küme eleme)

HAKEMLER: Özgür Holat***, Volkan Dikmen***, Samet Yavuz***

YENİŞEHİRSPOR: Halil İbrahim**, Mehmet**, Burhan**, Tutku**, Hamza**, Halil Aslan***, Ahmet Tahir**, Emircan**, İsmet**, Batuhan***, Resul** (Emre**)

YAZLIKSPOR: Hasan***, Görkem***, Gökhan***, Fatih***, Emre***, Ahmet*** (Burak**), Erhan***, Mustafa***, Ufuk*** (Hakan*), Coşkun***, Sinan Usta***

GOLLER: Dk. 5 Halil, Dk. 35 Batuhan (Yenişehir) Dk. 27 Coşkun, Dk. 63 Sinan, Dk. 90+2 Ufukhan (Yazlıkspor)

 

 

 

İKİNCİ AMATÖR PLAY-OFF İLK TUR SKORLARI:

Karatepe GB – Tavşanlıspor: 2-3

Eşmespor – Yeni Kandıra: 3-1

Mustafapaşa – Kızderbent: 3-1

Yenişehirspor – Yazlıkspor: 2-3

Körfez Gençlik – Hereke Gençlik: 2-1

Yenidoğan Serdar – Yarımcaspor: 3-0

 

FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yenidoğan Serdarspor - Yazlıkspor

Körfez Gençlik – Eşmespor

Tavşanlıspor - Mustafapaşaspor

Bugün 10:23 TSİ - Spor

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