23 Nisan çocuklarını şaşkına uğratan bilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11.si düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı son gününde de yoğun ilgi gördü. Her yaştan çocuğun kendisine özel bir etkinlik ve atölye çalışması bulduğu fuarda Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğünün standı çocukların akınına uğradı. Küçük çocuklara hayvanları sevdiren veterinerlik standında sergilenen sivrisinek yılan ve karasinekler çocuklara tanıtıldı. Veteriner hekimlerin hayvanlar hakkında anlattıkları bilgileri dikkatle izleyen 23 Nisan çocukları dünyadaki en zararlı hayvanın sivrisinek larvası olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HAYVANLARIN ÖZELLİKLERİ ANLATILDI

Açılışı yapılan ve ilk saatlerinden itibaren çocukların aileleriyle adeta akın etmeye başladığı Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne oldu. Bu renkli görüntülere bir katkı da Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğünden geldi. Özel kaplarda saklanan hayvanların özelliklerini çocuklara anlatan veteriner hekimler hayvanların insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekti. Veterinerler ayrıca hayvandan insana bulaşabilecek hastalıklar hayvan davranışları hayvan bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve hayvan aşılamaları konusunda çocukları bilinçlendirdi.

ÇOCUKLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Anlatılanları büyük bir dikkatle ve ilgiyle dinleyen minik öğrenciler veteriner hekimlere birbirinden ilginç sorular yöneltti. Çocukların sorularını ayrı ayrı cevaplayan veterinerler çocukları hayvanlar konusunda bilgilendirdi. Veteriner hekim de çocuklara Dünyanın en zararlı hayvanı nedir diye bir soru sordu. Çocuklardan gelen yılan akrep aslan gibi cevapların hepsine Bilemedeniz diyerek cevap veren veterinerler Dünyanın en zararlı hayvanının sivrisinek lavrası olduğunu söyledi. Cevabı duyan çocukların şaşkınlığı yüzlerine yansıdı.

KEDİ KULÜBESİ YAPIP BOYADILAR

Veterinerlik standında hayvanları sevdirme ve onlar hakkında bilgi verme dışında kedi kulübesi yapıp boyamak kartondan kumbara yapmak gibi aktiviteler de gerçekleşti. Çocuklar düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenirken öğrendiklerini arkadaşlarıyla da paylaşacaklarını belirtti.