Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:44 TSİ- Gündem G: Bugün 10:45 TSİ

23 Nisan çocuklarını şaşkına uğratan bilgi

23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarında stant kuran Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11.si düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı son gününde de yoğun ilgi gördü. Her yaştan çocuğun kendisine özel bir etkinlik ve atölye çalışması bulduğu fuarda Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğünün standı çocukların akınına uğradı. Küçük çocuklara hayvanları sevdiren veterinerlik standında sergilenen sivrisinek yılan ve karasinekler çocuklara tanıtıldı. Veteriner hekimlerin hayvanlar hakkında anlattıkları bilgileri dikkatle izleyen 23 Nisan çocukları dünyadaki en zararlı hayvanın sivrisinek larvası olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HAYVANLARIN ÖZELLİKLERİ ANLATILDI

Açılışı yapılan ve ilk saatlerinden itibaren çocukların aileleriyle adeta akın etmeye başladığı Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne oldu. Bu renkli görüntülere bir katkı da Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğünden geldi. Özel kaplarda saklanan hayvanların özelliklerini çocuklara anlatan veteriner hekimler hayvanların insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekti. Veterinerler ayrıca hayvandan insana bulaşabilecek hastalıklar hayvan davranışları hayvan bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve hayvan aşılamaları konusunda çocukları bilinçlendirdi.

ÇOCUKLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Anlatılanları büyük bir dikkatle ve ilgiyle dinleyen minik öğrenciler veteriner hekimlere birbirinden ilginç sorular yöneltti. Çocukların sorularını ayrı ayrı cevaplayan veterinerler çocukları hayvanlar konusunda bilgilendirdi. Veteriner hekim de çocuklara Dünyanın en zararlı hayvanı nedir diye bir soru sordu. Çocuklardan gelen yılan akrep aslan gibi cevapların hepsine Bilemedeniz diyerek cevap veren veterinerler Dünyanın en zararlı hayvanının sivrisinek lavrası olduğunu söyledi. Cevabı duyan çocukların şaşkınlığı yüzlerine yansıdı.

KEDİ KULÜBESİ YAPIP BOYADILAR

Veterinerlik standında hayvanları sevdirme ve onlar hakkında bilgi verme dışında kedi kulübesi yapıp boyamak kartondan kumbara yapmak gibi aktiviteler de gerçekleşti. Çocuklar düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenirken öğrendiklerini arkadaşlarıyla da paylaşacaklarını belirtti.

Bugün 10:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yanlış ya da eksik öderseniz büyük cezası var! mask
Yanlış ya da eksik öderseniz büyük cezası var!
Sezer koltuğu Ece Sevil'e devretti mask
Sezer koltuğu Ece Sevil'e devretti
Kocaeli’nin sigortacılık haritası açıklandı mask
Kocaeli’nin sigortacılık haritası açıklandı
Soner Cengiz’in acı günü mask
Soner Cengiz’in acı günü
O miniklerin bir hayali daha gerçek oldu mask
O miniklerin bir hayali daha gerçek oldu
23 Nisan'da çocuklara Andımız'ı hediye edin mask
23 Nisan'da çocuklara Andımız'ı hediye edin
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
Hürriyet: Tahir başkanla sıkıntı yaşamayız mask
Hürriyet: Tahir başkanla sıkıntı yaşamayız
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Özgür Özel'den Hürriyet'e kutlama mask
Özgür Özel'den Hürriyet'e kutlama

GALERİ

Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL