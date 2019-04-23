Poşet beyannamesinde yarın son gün

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, poşet beyannamelerini nereye ve nasıl vereceğine ilişkin yeterince bilgilendirilmediğini belirterek, "Yüz binlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, poşet için beyanname verme süresinin yarın sona erdiğini hatırlattı.
Bu sürenin bir kez daha uzatılmasını ve basit usulde vergiye tabi esnafın uygulamadan muaf tutulmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:
"Esnafımız beyannamenin nereye ve nasıl verileceği konusunda yeterince bilgilendirilemedi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere önce tebliğ gönderiliyor ardından 18 bin 37 lira ceza veriliyor. Yüz binlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek."
Palandöken, bu konudaki belirsizliklerin devam ettiğini, poşet beyannamesinin vergibeyannameleriyle karıştırıldığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz