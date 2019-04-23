Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örtünün Kocaeli ve İlçelerindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda, örgütle iltisaklı faaliyetlerde bulunduklarına dair bilgiler elde edilen 7 Suriye uyruklu şahısın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gebze, Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda M.B, A.E.A, E.E.A, Z.E.A ve A.B isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şahısların emniyette tamamlanan işlemleri sonrası önümüzdeki günlerde Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
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El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince El Kaide ve DEAŞ üyelerine yönelik Gebze, Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz