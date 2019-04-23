23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de etkinlikler kutlandı. Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlanan etkinliklere kent protokolünün çok fazla ilgi göstermemesi ise dikkat çekti. Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, AKP İl Başkan yardımcısı Mikdat Aydın, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldı. Fehmi Rasim Çelik’in sunduğu çelenk sonrası törenler Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde devam etti. Nuri AKÇAHARMAN