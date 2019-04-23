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CHP'liler 23 Nisan'ı kutladı

CHP Kocaeli İl Örgütü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği resmi tören sonrası Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanırken ilimizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği tören sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakırken çok sayıda partili ve İzmit meclis üyesi de törende hazır bulundu. CHP adına çelengi İl Başkan vekili Korkut Öz İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bıraktı.  CHP’nin ardından ADD Kocaeli, Eğitim İş Sendikası, KYÖD, Huzurevi Derneği de çelenk bıraktı.

Çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir


Çelenk sunma öncesi konuşan CHP İl Başkan vekili Korkut Öz, “23 Nisan 1920 tarihi milletimizin ortaya koyduğu emsali görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesinin ardından hiçbir gücün himayesi altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kutlu günü, geleceğimizin mimarı, ülkemizin aydınlık yüzleri çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu armağanı Cumhuriyetimizin ilkelerine her zaman sahip çıkacak, demokratik, laik, hukuk üstünlüğünü savunacak, halkın iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde daha büyük bir güç kabul edilmemesi gerekliliğine inanan nesiller yetiştirmenin simgesidir” dedi.

Cumhuriyet çocuklarının yetiştirilmesinin simgesidir


Öz, “Bu armağan 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasında meclisimizin bombalanmasına zemin hazırlayan ortaklıklara asla ve asla izin vermeyecek olan Cumhuriyet çocuklarının yetiştirilmesinin simgesidir. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras Cumhuriyetimizin ilkeleri doğrultusunda demokratik, laik, çağdaş bir Türkiye için her türlü zorluğu göğüsleyerek, Cumhuriyet düşmanlarına, halkın iradesini engellemeye çalışanlara karşı durarak, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu her daim savunarak Ulusal Egemenliğimizi korumaktır” dedi.

Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

Son olarak Öz, “Bu duygu ve düşünceler ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımızın ve halkın iradesinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kuran tüm kahramanlarımızı, bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, 15 Temmuz gecesi meclisimize bombalar yağarken saklanmak yerine korkusuzca kendini siper ederek savunan başta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

 

 

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