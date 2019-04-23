Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:52 TSİ- Gündem G: Bugün 11:54 TSİ

KOHAYDER’den sokak hayvanları yararına “4 Mevsim Tavla Turnuvası”

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği tarafından sokak hayvanları yararına düzenlenen 4 Mevsim Tavla Turnuvası başlıyor. Turnuvada birinciye bin TL değerinde hediye çeki, ikinci olana 500 TL değerinde hediye töreni ve üçüncü olana ise 250 TL değerinde hediye çeki verilecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği tarafından düzenlenen 4 Mevsim Tavla Turnuvası 27-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde ve Tavla 41 yürütücülüğünde düzenlenen 4 Mevsim Tavla Turnuvası İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi Gross Market üstünde bulunan Yahya Kaptan Kahvesinde yapılacak. Turnuvaya başvuruda bulunmak isteyenler Yahya Kaptan Kahvesine giderek başvuru formunu doldurmaları ve başvuru ücreti için 70 TL ödemeleri gerekiyor. Turnuvanın ödül töreni 28 Nisan Pazar günü saat 19: 00’da yapılacak. Turnuva sonucunda birinci olana bin TL değerinde hediye çeki, ikinci olana 500 TL değerinde hediye töreni ve üçüncü olana ise 250 TL değerinde hediye çeki verilecek. Turnuvanın gelirleri ise sokak hayvanları yararına kullanılacak. Nuri AKÇAHARMAN
Ekli Dosyalar

Bugün 11:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
23 Nisan çocuklarını şaşkına uğratan bilgi mask
23 Nisan çocuklarını şaşkına uğratan bilgi
CHP'liler 23 Nisan'ı kutladı mask
CHP'liler 23 Nisan'ı kutladı
Poşet beyannamesinde yarın son gün mask
Poşet beyannamesinde yarın son gün
KESK: İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi görevden alınmalı mask
KESK: İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi görevden alınmalı
Çocuklar 23 Nisan coşkusunu 41 Burda AVM’de yaşıyor mask
Çocuklar 23 Nisan coşkusunu 41 Burda AVM’de yaşıyor
Minikler doktor oldu, ameliyathaneye girdi mask
Minikler doktor oldu, ameliyathaneye girdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün için karar verildi mask
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün için karar verildi

GALERİ

Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL