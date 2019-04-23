Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği tarafından düzenlenen 4 Mevsim Tavla Turnuvası 27-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde ve Tavla 41 yürütücülüğünde düzenlenen 4 Mevsim Tavla Turnuvası İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi Gross Market üstünde bulunan Yahya Kaptan Kahvesinde yapılacak. Turnuvaya başvuruda bulunmak isteyenler Yahya Kaptan Kahvesine giderek başvuru formunu doldurmaları ve başvuru ücreti için 70 TL ödemeleri gerekiyor. Turnuvanın ödül töreni 28 Nisan Pazar günü saat 19: 00’da yapılacak. Turnuva sonucunda birinci olana bin TL değerinde hediye çeki, ikinci olana 500 TL değerinde hediye töreni ve üçüncü olana ise 250 TL değerinde hediye çeki verilecek. Turnuvanın gelirleri ise sokak hayvanları yararına kullanılacak. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 11:52 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:54 TSİ
KOHAYDER’den sokak hayvanları yararına “4 Mevsim Tavla Turnuvası”
Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği tarafından sokak hayvanları yararına düzenlenen 4 Mevsim Tavla Turnuvası başlıyor. Turnuvada birinciye bin TL değerinde hediye çeki, ikinci olana 500 TL değerinde hediye töreni ve üçüncü olana ise 250 TL değerinde hediye çeki verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz