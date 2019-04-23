Büyükakın: Kocaeli’yi beraber güzelleştirelim

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Mimarlar Odası Kocaeli Şube Baskanı Fusun Yılmaz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Samimi ve verimli geçen görüşmede kentin tamamındaki gelişim hakkında görüş alışverişi yapan Büyükakın mimar gözüyle Kocaelinin incelenmesini Oda Başkanı Füsun Yılmazdan istedi. Kenti beraber ve ortak akılla yönetmenin güzel bir örneğini birlikte sergileyelim diyen Büyükakın Kocaelinin güzelleşmesi ve insanımızın daha mutlu olduğu bir kent yolunda ilerlemenin adımlarını hep birlikte atalım ifadelerini kullandı.

YENİ ŞEHİRCİLİK VİZYONUYLA HAREKET EDELİM

Nazik ziyaretleri için Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi yönetimine teşekkür eden Tahir Büyükakın gelin önümüzdeki süreçte beraber çalışalım diyerek Kocaeliyi beraber güzelleştirelim. İzmitten Darıcaya Karamürselden Kandıraya kadar şehrimizin her köşesine birlikte değer katalım. Sizlerden kentimizin her noktasını taramanızı gördüğünüz eksiklikleri ve yapmamız gerekenleri bize sunmanızı istiyorum. Şehrimizde cazibe merkezleri oluşturarak birlikte yeni şehircilik vizyonuyla hareket edelim dedi.

KOCAELİ'YE MİMAR GÖZÜYLE BAKMANIZI İSTİYORUM

Bir masa etrafında ortaya koyacakları her çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakınla paylaşmak istediklerini belirten Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz Kentimizin yararına dokunuşlar yapmak istiyoruz. Şube ve mimarlar olarak Büyükşehir Belediyemize her türlü desteği verebiliriz diyerek Başkan Büyükakına göreve başlamasından dolayı da ayrıca tebriklerini iletti. Çok faydalı geçen görüşmede Büyükakın Kocaeline mimar gözüyle detaylı bir şekilde bakmanızı sizden rica ediyorum. Yatay ve estetik şehir hedefimize mimarlarımızla ulaşacağız. Şehrimizin kültürünü yansıtan mimari ve dış mekân düzenlemelerini teşvik edeceğiz diyerek açıklamalarını tamamladı.