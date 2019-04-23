Kağıtspor bocce takımı kaza geçirdi

Hatalı manevra yaptığı öne sürülen iki kamyon, otobüse hem arkadan hem de önden çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, her hangi bir yaralanmanın olmaması sevindirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Bocce takımını taşıyan otobüs Antalya’daki müsabakalar dönüşü Bilecik Osmaneli yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Hatalı manevra yaptığı öne sürülen iki kamyon, otobüse hem arkadan hem de önden çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, her hangi bir yaralanmanın olmaması sevindirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz