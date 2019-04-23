Çakar, koltuğunu Umut Sezer'e devretti

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe başkanlığı koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Umut Sezer'e emanet etti. Umut Sezer, İlçe Başkanı Hakan Çakar aracılığıyla isteklerini ve hedeflerini dile getirdi. Çakar, Umut Sezer’den Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği ülkeyi; ilke ve inkılaplarıyla daha aydın günlere taşıma sözü aldığını belirtirken Umut Sezer ise gelecekte, bu koltuğa oturma isteğiyle, çocuklara daha çok alan bırakıldığı, daha güzel bir gelecek istediğini söyledi. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz diyen İlçe Başkanı Çakar, Umut'a hedeflerini Atatürk ilkelerine sahip çıkarak gerçekleştirmesi yönünde kendisine başarılar diledi.