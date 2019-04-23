Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:20 TSİ- Gündem G: Bugün 14:07 TSİ

İlhan Bayram göreve başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eski Genel Sekreti İlhan Bayram, Samsun'da göreve resmen başladı. Bayram bundan sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik yapacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İSU’da uzun yıllar genel müdürlük koltuğunda oturan ve yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun son döneminde genel sekreterlik görevine getirilmişti. 31 Mart seçimlerinin hemen ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığına Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçilmesiyle birlikte genel sekreter İlhan Bayram, geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrılmıştı.

İLHAN BAYRAM, SAMSUN’DA

Görevi bırakmadan önce Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine kabul eden İlhan Bayram, İSU personeli ve kent protokolü ile vedalaşmıştı. Kentte oldukça sevilen İlhan Bayram, geçtiğimiz hafta ise sessiz sedasız ilimizden ayrıldı. Eski genel sekreter İlhan Bayram, bu hafta başı itibariyle de yeni görev yeri olan Samsun’a gitti, görevine başladı. Bilindiği gibi İlhan Bayram, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğini üstlendi.

Bugün 12:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün için karar verildi mask
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün için karar verildi
1 Mayıs'ta hedef 100 bin kişi mask
1 Mayıs'ta hedef 100 bin kişi
KESK: İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi görevden alınmalı mask
KESK: İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi görevden alınmalı
Çocuklar 23 Nisan coşkusunu 41 Burda AVM’de yaşıyor mask
Çocuklar 23 Nisan coşkusunu 41 Burda AVM’de yaşıyor
Kocaeli’nin sigortacılık haritası açıklandı mask
Kocaeli’nin sigortacılık haritası açıklandı
KOHAYDER’den sokak hayvanları yararına “4 Mevsim Tavla Turnuvası” mask
KOHAYDER’den sokak hayvanları yararına “4 Mevsim Tavla Turnuvası”
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün için karar verildi mask
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün için karar verildi
Özgür Özel'den Hürriyet'e kutlama mask
Özgür Özel'den Hürriyet'e kutlama

GALERİ

Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL