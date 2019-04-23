İlhan Bayram göreve başladı

İSU’da uzun yıllar genel müdürlük koltuğunda oturan ve yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun son döneminde genel sekreterlik görevine getirilmişti. 31 Mart seçimlerinin hemen ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığına Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçilmesiyle birlikte genel sekreter İlhan Bayram, geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrılmıştı.
İLHAN BAYRAM, SAMSUN’DA
Görevi bırakmadan önce Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine kabul eden İlhan Bayram, İSU personeli ve kent protokolü ile vedalaşmıştı. Kentte oldukça sevilen İlhan Bayram, geçtiğimiz hafta ise sessiz sedasız ilimizden ayrıldı. Eski genel sekreter İlhan Bayram, bu hafta başı itibariyle de yeni görev yeri olan Samsun’a gitti, görevine başladı. Bilindiği gibi İlhan Bayram, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğini üstlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz