Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı!

Fırıncı - Fırincinin esnafın ne suçu var benzine mazota zam gelirken banane arabam yok diyen arkadaş o unlar için nakliye bedeli odenmiyor mu? Elektriğe zam gelirken %10 zamdan bir şey olmaz diyen arkadaş o fırın ne ile çalışıyor? Allah u Teala akıl bahşetmiş lütfen kullanın.