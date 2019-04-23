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Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı!

Fırıncılar Odası yönetimi Ramazan ayındaki pide fiyatlarını belirlemek için toplandı. Fırıncılar Odası, Esnaf Odaları Birliği'ne pideye yapılacak zammı onaylattı. 6 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayında 300 gram pidenin 2.5 TL’den, 600 gram pidenin 5 TL’den satılacak

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Fırıncılar Odası yönetimi Efsnaflar Odası Birliği ile toplantı yaptı ve pide zammını onaylattı. 6 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde pide fiyatlarını belirlemek için toplanan yönetim 300 gram küçük pidenin 2.5 TL, 600 gram büyük pidenin 5 TL’ye satılmasını kararlaştırdı. Hatırlanacağı üzere Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl 350 gramı 2.5, 700 gramı 5 liradan satılmıştı. Bu yıl ki fiyatlar ‘gramaj’ oyunlarıyla birlikte gizli bir zammın yaşanmasına sebep oldu.

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Yorumlar

(5)
04

Kasabanın Şerifi - Malassef ramazan ayı en cok gidaya ihtiyac olan aydir.Esnafimiz bunu firsata dönüştürüyor. Yetkililerin esnafı sık sık denetlemesi gerekiyor.

Yanıtla . 2Beğen 23 Nisan 18:48
03

Izmitli - ramazan ayı dünyada islam dininin en önemli ayı türkiyede ise bazı müslümanların diğer müslümanları soyma ayı

Yanıtla . 17Beğen 23 Nisan 15:05
02

Fırıncı - Fırincinin esnafın ne suçu var benzine mazota zam gelirken banane arabam yok diyen arkadaş o unlar için nakliye bedeli odenmiyor mu? Elektriğe zam gelirken %10 zamdan bir şey olmaz diyen arkadaş o fırın ne ile çalışıyor? Allah u Teala akıl bahşetmiş lütfen kullanın.

Yanıtla . 3Beğen 23 Nisan 14:39
05

Siyah Beyazzzz - @Fırıncı 02 nolu yoruma cevabı: bu dedigin zamlarin hepsi ramazandan 1 gun once geldi degilmi birak lan firincimisin bu kadar belli etme kendini...karakterinede zam yap adam sansinlar

Yanıtla . 3Beğen 24 Nisan 07:54
01

Isyankar41 - bence parayı verelim fırıcılarda bize hiç birşey vermesin bu nedir ya her ramazan pideden 50 gram çalınır mı fırıncılar doymadılar bir türlü

Yanıtla . 14Beğen 23 Nisan 12:35
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