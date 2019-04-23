Fırıncılar Odası yönetimi bugün önemli bir toplantıya imza atacak. 6 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde pide fiyatlarını belirlemek için toplanacak olan oda yönetimi 300 gram küçük pidenin 2.5 TL, 600 gram büyük pidenin 5 TL’ye satılmasını kararlaştıracak. Hatırlanacağı üzere Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl 350 gramı 2.5, 700 gramı 5 liradan satılmıştı. Bu yıl ki fiyatlar ‘gramaj’ oyunlarıyla birlikte gizli bir zammın yaşanmasına sebep olacak.
Bugün 12:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:12 TSİ
Ramazan pidesine ZAM!
Fırıncılar Odası yönetimi Ramazan ayındaki pide fiyatlarını belirlemek için bugün toplanacak. 6 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayında 300 gram pidenin 2.5 TL’den, 600 gram pidenin 5 TL’den satılması bekleniyor. Pide gramajları geçtiğimiz yıl 350 ve 700 gram idi. Fiyatlar ise aynıydı
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Bugün 12:28 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(3 )
Izmitli - ramazan ayı dünyada islam dininin en önemli ayı türkiyede ise bazı müslümanların diğer müslümanları soyma ayı
Fırıncı - Fırincinin esnafın ne suçu var benzine mazota zam gelirken banane arabam yok diyen arkadaş o unlar için nakliye bedeli odenmiyor mu? Elektriğe zam gelirken %10 zamdan bir şey olmaz diyen arkadaş o fırın ne ile çalışıyor? Allah u Teala akıl bahşetmiş lütfen kullanın.
Isyankar41 - bence parayı verelim fırıcılarda bize hiç birşey vermesin bu nedir ya her ramazan pideden 50 gram çalınır mı fırıncılar doymadılar bir türlü
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