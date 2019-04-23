Akhisar-Ümraniye

Yarınki maçta kupa şampiyonu Akhisar ile Ümraniyespor karşılaşacak. Manisa’daki maç 20.00’de oynanacak. Müsabakayı Aspor yayınlayacak. İlk maçı Akhisar deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Periembe günü ise yine 20.00’de bu kez Malatya ile Galatasaray karşılaşacak. İlk maç İstanbul’da oynanmış ve 0-0 berabere sonuçlanmıştı. Tur atlayan takımlar finale yükselecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz