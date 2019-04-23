Akhisar-Ümraniye

Yarınki maçta kupa şampiyonu Akhisar ile Ümraniyespor karşılaşacak. Manisa’daki maç 20.00’de oynanacak. Müsabakayı Aspor yayınlayacak. İlk maçı Akhisar deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Periembe günü ise yine 20.00’de bu kez Malatya ile Galatasaray karşılaşacak. İlk maç İstanbul’da oynanmış ve 0-0 berabere sonuçlanmıştı. Tur atlayan takımlar finale yükselecek.