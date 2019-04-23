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Gündoğdu: Play-Off’ta gününde olan avantajlıdır

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Play-Off maçında gününde olan ve daha iyi konsantre olan takımın avantajlı olduğunu ifade etti

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MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK

Adliyespor maçından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam şu ifadelere yer verdi: Adliyespor maçının ilk 10 dakikasında iyi değildik, maça çok kötü başladık ve ilk yarıda da istediğimizi sahaya yansıtamadık. Rakip de ön alanda iyi basarak bizim pozisyon bulmamızı engelledi. 

ORTADA BİR MAÇTI

İkinci yarıda oyuna Burak Süleyman’ı oyuna attık. Hakimiyeti elimize geçirmemize karşın pozisyon bulmakta güçlük çektik. Rakibimiz de son bölümlerde geçiş oyunlarını iyi yaptı. Ortada bir maçta kazanamadığımız için üzgünüz. Play-Off’taki rakibimiz kim olursa olsun fark etmiyor. Maç günü daha iyi konsantre olan, isteyen avantajı eline geçirecektir. Erdem ÖVÜÇ

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