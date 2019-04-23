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Büyük Kerem: Biz değil rakipler düşünsün…

Büyük Kerem: Biz değil rakipler düşünsün…

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Kocaelispor’un genç ve başarılı orta saha oyuncularından Kerem Yıldırım (Büyük) Adliyespor maçının ardından şu ifadelere yer verdi: Profesyonel bir futbolcu olarak her zaman kendinizi hazır tutmak zorundasınız. Ben de aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum ve takıma katkı sunuyorsam ne mutlu bana. 2 hafta sonra ligi tamamlıyoruz. Play-Off’ta kim çıkarsa çıksın önemli değil. Biz Kocaelispor’uz… Biz değil, onlar düşünsün!”

 

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