Büyük Kerem: Biz değil rakipler düşünsün…

Kocaelispor’un genç ve başarılı orta saha oyuncularından Kerem Yıldırım (Büyük) Adliyespor maçının ardından şu ifadelere yer verdi: Profesyonel bir futbolcu olarak her zaman kendinizi hazır tutmak zorundasınız. Ben de aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum ve takıma katkı sunuyorsam ne mutlu bana. 2 hafta sonra ligi tamamlıyoruz. Play-Off’ta kim çıkarsa çıksın önemli değil. Biz Kocaelispor’uz… Biz değil, onlar düşünsün!”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz