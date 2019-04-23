Tebrik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Halkımıza hizmet etmek için çıktığımız bu yolda sizin nazik ziyaretleriniz için sizlere çok teşekkür ederim” dedi. Eski Bakanlar Ergün, Pepe ve Kocaeli Milletvekilliği yapmış Güneş ise Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a görevinde başarılar diledi.
Bugün 12:55 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:57 TSİ
Büyükakın konukları Ergün, Pepe ve Güneş oldu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, eski Bakanlardan Nihat Ergün, Osman Pepe ve eski Kocaeli Milletvekillerinden Prof.Dr. Hurşit Güneş’i makamında konuk etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz