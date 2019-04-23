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Büyükakın konukları Ergün, Pepe ve Güneş oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, eski Bakanlardan Nihat Ergün, Osman Pepe ve eski Kocaeli Milletvekillerinden Prof.Dr. Hurşit Güneş’i makamında konuk etti.

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Tebrik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Halkımıza hizmet etmek için çıktığımız bu yolda sizin nazik ziyaretleriniz için sizlere çok teşekkür ederim” dedi. Eski Bakanlar Ergün, Pepe ve Kocaeli Milletvekilliği yapmış Güneş ise Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a görevinde başarılar diledi.

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