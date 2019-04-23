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Çocuklar cam boncuk sanatını öğrendi

Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezinde açtıkları stantta ateşin başına oturan cam ustaları 23 Nisan çocuklarına cam şişelerden ördek yapmayı gösterdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11.si düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı son gününde de yoğun ilgi gördü.

Her yaştan çocuğun kendisine özel bir etkinlik ve atölye çalışması bulduğu fuarda Cam Boncuk atölyesi de dikkatleri üstüne çekti. Çocukların ilgi odağı olan atölyede cam şişelerden yapılan figürler yetişkinleri de hayran bıraktı. Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezinde açtıkları atölyede ateşin başına oturan ustalar cam boncuk yapımını gösterdi. Cam sanatının inceliklerini ve nasıl yapıldığını görmek isteyen çocuklar ve aileleri cam ustalarını büyük bir dikkatle dinledi.

EL EMEĞİ CAM ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen etkinliklere Cam Boncuk atölyesi damgasını vurdu. Çocukların büyük ilgi gösterdiği atölyede camdan rüzgâr çanları geri dönüşüm atölyesinde de cam şişelerden sevimli ördekler oluşturuldu. Cam sanatının inceliklerini uygulamalı olarak çocuklara anlatan cam ustaları yaptıkları el emeği cam ürünlerini de sergiledi. Camdan ürettikleri biblodan takıya rüzgâr çanlarından ördek figürlü cam şişelere çok sayıda ürünü açtıkları stantta sergileyen cam ustaları atölye çalışmasında ise çocuklara kendi ürünlerini yapmasını öğretti.

Bugün 13:22 TSİ - Kültür-Sanat

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