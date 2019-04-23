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Çocuklar, kendi uçurtmalarını kendi yaptı

11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali alanına SEDAŞ tarafından kurulan Uçurtma Atölyesinde bin 50 çocuk uçurtma yaptı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında yapılan Kocaeli Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı renkli görüntülere sahne oluyor. Açılışından itibaren çocukların ve velilerin akın ettiği Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezinde Uçurtma Atölyesi açan SEDAŞ 23 Nisan çocuklarına uçurtma yapımını öğretti.

SEDAŞ UÇURTMA ATÖLYESİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kocaelide Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festival ile çok renkli geçiyor. Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı da SEDAŞın uçurtma atölyesi ile renklendi. İlk günden bu yana büyük ilgi gören atölyede çocuklara uçurtma dağıtılmadı. Çocuklara uçurtma yapmak için gerekli olan çıta ip ve kâğıt dağıtılırken kendi uçurtmalarını yapan çocuklar eğlenceli vakitler geçirdi.

ÇOCUKLAR KENDİ UÇURTMALARINI YAPTI

21 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Uçurtma Atölyesi kapsamında çocuklar kendi uçurtmalarını yapmak için birbirleriyle yarıştı. Uçurtma yapmanın inceliklerini öğrenerek kendi uçurtmalarını yapan çocuklara aileleri de eşlik etti. SEDAŞ Uçurtma Atölyesinde günde 350 çocuğa uçurtma yapma eğitimi verildi. 3 günde bin 50 çocuk uçurtma yapmayı öğrendi ve kendi uçurtmalarını yaptı.

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