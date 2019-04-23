CHP'li vekil Akar, koltuğunu devretti

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, TBMM’nin 99. Kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek özel oturum ve diğer kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde çocukları ağırladı. Akar daha sonra makam koltuğunu Çankaya Oya Akın Koleji İlköğretim 1. Sınıf öğrencisi Aden Koşat’a devretti.
ATATÜRK’E MİNNETTARIZ
Makamda kısa bir açıklama yapan Koşat, babasının da Kocaeli’li olduğunu söyleyerek “Babaannem, dedem ve kuzenlerim orada yaşadığı için Kocaeli’yi çok seviyorum. Onların uzun süre sağlıklı yaşayabilmesi için, daha çevreci ve temiz bir Kocaeli istiyorum” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kendilerine armağan eden Atatürk’e borçlu olduğunu belirten Aden, babasının da Kocaeli’li olmasından dolayı Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın koltuğunda olmaktan dolayı ayrıca mutlu olduğunu, gelecek de hem doktor hem de Milletvekili olarak görev yapabileceğini söyledi.
ÇOCUKLARIMIZA SÖZ VERİYORUZ
Çocukların geleceğin teminatları olduğunu vurgulayan Akar “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir gelenek var ülkemizde çocuklarımızın ilerde bu tür koltuklara oturmasını vurgulamak ve sorumluluk duygularının gelişebilmesi için. İnşallah şuan çocuk olan ama geleceğin büyükleri bundan 20-30 yıl sonra bu koltuklarda oturacak.’ dedi. Küçük Aden’e söz veren Akar “Siz büyüyene kadar emanetinize biz sahip çıkacağız. Tüm hemşerilerimiz için o zamana kadar biz çalışacağız” dedi.
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