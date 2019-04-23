Asker oğluna tatlı yapmak isterken kendini yaktı

Olay, öğle saatlerinde, Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi’nde meydana geldi. Askere gidecek oğlu için tatlı ve hamur işleri yapmak isteyen Fatma Demir, sobayı tutuşturmak için bidonla benzin dökünce parlama oldu. Fatma Demir’in elleri yanarken, alevler prefabrik evi sardı. Fatma Demir’in sesini duyan komşuları yardıma koştu. Komşuları Fatma Demir’i evden çıkarırken, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Elleri yanan Fatma D. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.