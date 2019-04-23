Olay, öğle saatlerinde, Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi’nde meydana geldi. Askere gidecek oğlu için tatlı ve hamur işleri yapmak isteyen Fatma Demir, sobayı tutuşturmak için bidonla benzin dökünce parlama oldu. Fatma Demir’in elleri yanarken, alevler prefabrik evi sardı. Fatma Demir’in sesini duyan komşuları yardıma koştu. Komşuları Fatma Demir’i evden çıkarırken, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Elleri yanan Fatma D. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Asker oğluna tatlı yapmak isterken kendini yaktı
Gölcük'te, askere gidecek oğlu için tatlı yapmak isteyen Fatma Demir, yanan sobaya benzin dökünce, parlama oldu. Yaralanan Fatma D. komşuları tarafından evden çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz