Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için misafir edilen yabancı öğrenciler için hazırlanan Akçaray tramvayda etkinlik düzenlendi. 23 Nisan için özel olarak süslenen Akçaray tramvay ile yolculuk yapan yabancı öğrenciler tramvayın içinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Akçaray Tramvay Tesisleri’nden başlayan yolculuk Plajyolu’na kadar devam etti. Yolculuk boyunca yabancı öğrenciler hem İzmit’i izlediler hem de tramvay içinde Büyükşehir ekipleri tarafından düzenlenen etkinliklerde eğlendiler.
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23 Nisan’ı tramvayda kutladılar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri için Akçaray tramvay ile yabancı öğrenciler yolculuk yaparak İzmit’i gezdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz