23 Nisan’ı tramvayda kutladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için misafir edilen yabancı öğrenciler için hazırlanan Akçaray tramvayda etkinlik düzenlendi. 23 Nisan için özel olarak süslenen Akçaray tramvay ile yolculuk yapan yabancı öğrenciler tramvayın içinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Akçaray Tramvay Tesisleri’nden başlayan yolculuk Plajyolu’na kadar devam etti. Yolculuk boyunca yabancı öğrenciler hem İzmit’i izlediler hem de tramvay içinde Büyükşehir ekipleri tarafından düzenlenen etkinliklerde eğlendiler.