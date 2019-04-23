Park Lunasan 23 Nisan’da doldu taştı

Baharın gelmesi ile birlikte kapılarını açan Park Lunasan Eğlence Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle yoğun bir gün yaşadı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler, çocukları ile birlikte Kocaeli Fuarı içinde bulunan Park Lunasan’ın yolunu tuttu. Hafta içi saat 14.00 ile 24.00 arası açık olacakken yaz sezonu geçilmesi ile hafta içi 17.00 ile 24.00 saatleri arasında hafta sonu ise 15.00 ile 24.00 saatleri arasında açık kalacak. Sezonluk 1 buçuk milyon ziyaretçi ortalamasına sahip olan Lunaparkta güvenlik üst düzeyde tutulurken, kapıda görevli olan özel güvenlik personeli içeriye girişte vatandaşları üst arama detektörleriyle arıyor. Çoğunlukta ailelerin geldiği eğlence yerinde çocuklar gönüllerince diledikleri oyuncakların keyfini sürdü. Kartlı sistemin kullanıldığı lunaparkta, para karta yüklenip eğlenilmeye başlanıyor. Kart depozitosu 2 TL. Fiyatlarda geçen seneye oranla artış görülürken geçen sene büyük oyuncakların fiyatı 7 TL iken 8 TL, çocuk oyuncakları 3.50 TL iken 4 TL oldu. Jetonlu oyuncaklar ise 3 TL olarak belirlendi. Nuri AKÇAHARMAN