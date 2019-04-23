Evi soyan hırsızlar tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu

adrese giden ekipler, 4 şüphelinin bazı eşyaları bir araca yüklediğini gördü. Ekipleri fark eden şüphelilerin kaçması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu biri kadın 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin aracında arama yapan ekipler, şofben, televizyon, 2 su saati, elektrikli su ısıtıcısı, uydu alıcısı, elektrikli süpürge ile bazı mutfak eşyaları, inşaat malzemeleri ve elektrik malzemeleri ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İ.A, S.O. ve K.O.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, şüpheli kadın G.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, kapı kilidi kırılarak bir evden çalındığı tespit edilen eşyalar, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.