Abdullah Karacan cinayetinin davası başlıyor

Adapazarı Goodyear Fabrikası’nda, geçtiğimiz kasım ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurularak yaşamını yitiren DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan (55) ile ilgili dava yarın başlıyor. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davada merhum Karacan’ın avukatlığını Kezban Hatemi yapacak. 5 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan katil zanlısı Sedat Uzunlar (33) ilk kez kendini savunacak.
2 KİŞİ YARALANMIŞTI
Cinayetle sonuçlanan olay, 5 ay önce Adapazarı’nda bulunan Goodyear Fabrikası’nda yaşanmıştı. Fabrikadaki temsilcilikte yaşanan arbede sırasında Abdullah Karacan, kendine ait olan ruhsatlı silahının ateş alması sonucu başından vurulmuş, daha sonra ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında sendikanın İşyeri Temsilcisi Osman Bayraktar (44) göğsünden, Lastik-İş Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi (46) de bacağından yaralanmıştı.
KAÇARKEN YAKALANDI
Fabrikada yaşananların ardından kaçan ve bir ticari taksiye binerek olay yerinden ayrılan cinayet şüphelisi Sedat Uzunlar, polis tarafından kısa sürüde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, savcılıkça sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz