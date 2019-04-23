Abdullah Karacan cinayetinin davası başlıyor

Adapazarı Goodyear Fabrikası’nda, geçtiğimiz kasım ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurularak yaşamını yitiren DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan (55) ile ilgili dava yarın başlıyor. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davada merhum Karacan’ın avukatlığını Kezban Hatemi yapacak. 5 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan katil zanlısı Sedat Uzunlar (33) ilk kez kendini savunacak.

2 KİŞİ YARALANMIŞTI

Cinayetle sonuçlanan olay, 5 ay önce Adapazarı’nda bulunan Goodyear Fabrikası’nda yaşanmıştı. Fabrikadaki temsilcilikte yaşanan arbede sırasında Abdullah Karacan, kendine ait olan ruhsatlı silahının ateş alması sonucu başından vurulmuş, daha sonra ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında sendikanın İşyeri Temsilcisi Osman Bayraktar (44) göğsünden, Lastik-İş Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi (46) de bacağından yaralanmıştı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Fabrikada yaşananların ardından kaçan ve bir ticari taksiye binerek olay yerinden ayrılan cinayet şüphelisi Sedat Uzunlar, polis tarafından kısa sürüde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, savcılıkça sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.