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AKP’li kadınlar başkan turunda

AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetimi, yeni seçilen belediye başkanlarına ‘Hayırlı olsun’ ziyaretlerinde bulundular.

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Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Tahir Büyükakın’la başkan turuna başlayan AKP’li kadınlar, ardından Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kartepe ve Derince’de yeni seçilen başkanlara konuk oldular.

“PARTİMİZE GÜÇ VERDİK”

Seçimlerle ilgili konuşan AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Seçim döneminde 1 milyonu aşkın Kocaeliliye yerel yönetim ilkelerimizi ve projelerimizi anlattık. Adaylarımıza destek istedik. Adaylarımızın açıklanmasından hemen sonra başlayan çalışmalarımız, son güne kadar devam etti. AK Parti’mizin adaylarına güç verdik” dedi.

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