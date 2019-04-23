Hülagü, bahar şenliği için talimatı verdi

Rektör Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Sevgili Öğrenci kardeşlerim: Sizlerin bahar şenliği için attığınız tweetleri okuyorum. Görüşmek için dilekçe veren öğrencilerimizden haberim var. Rektör Yrd Prof.Dr.Ercüment Çiftçi ve Sağlık Kültür, Spor Daire Bşk.Hayriye Özpınara’a hanıma talimat verdim.

BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR

Bu hafta içinde öğrenci kardeşlerimizle görüşüp en uygun zamanı belirliyecekler ve Üniversite Yönetim Kurulumuzda da en kısa zamanda görüşüp karara bağlıyacağız. Merak etmeyin sizler bizim evlatlarımızsınız sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, sizleri çok seviyoruz…”