Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değişiklik yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre artık sürücülerin trafik kuralları ihlali sonucu aldığı ceza puanları sigorta primi belirlenirken dikkate alınacak. Aynı şekilde ehliyete el konulma haline bunun süresi ve nedenleri de sigorta priminin tespitinde dikkate alınacak. Böylece trafik kurallarını ihlal eden, ceza puanı uygulanan sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.
Bugün 00:39 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 00:43 TSİ
Trafik sigortasında yeni dönem!
Trafik sigortasında pirim belirleme usulü değişti. Artık trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla trafik sigortası ücreti ödeyecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 00:39 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz