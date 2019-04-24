Trafik sigortasında yeni dönem!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değişiklik yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre artık sürücülerin trafik kuralları ihlali sonucu aldığı ceza puanları sigorta primi belirlenirken dikkate alınacak. Aynı şekilde ehliyete el konulma haline bunun süresi ve nedenleri de sigorta priminin tespitinde dikkate alınacak. Böylece trafik kurallarını ihlal eden, ceza puanı uygulanan sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.