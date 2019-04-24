Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan serbest!

Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çubuk’taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi’ne getirildi.
Savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.
Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Sarıgün’ünde aralarında bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.
Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edilmiş, Osman Sarıgün’ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 3’ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün ise gözaltı süresi uzatılmıştı.
Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz