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Bıyık, mezarlığı inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyeleri ile birlikte Balçık Köyü’nde bulunan mezarlık alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

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Bıyık, Gebze Balçık Köyü'ndeki yaklaşık 400 dönümlük alanda bulunan mezarlık yerinde incelemelerde bulunurken, ilerleyen zamanlarda ulaşım noktasında yan bağlantı yollarının tamamlanarak hizmete gireceğini, mezarlık hizmet binası, dinlenme noktaları ve  mescit gibi sosyal donatı alanlarıyla birlikte halkın ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenleme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Yeni Mezarlık Hizmet Binası Yapılacak

Mezarlık hizmetleri ile ilgili olarak yetkililerden bilgiler alan Bıyık, seçim dönemimizde halkımıza söz verdiğimiz şekilde ilçemize her alanda hizmet edeceğiz, insanın doğumundan, ölümüne kadar her daim kaliteli hizmeti gönül belediyeciliği ile hayata geçireceğiz. Seçim Beyannamemizde yapacağımızı beyan ettiğimiz Yeni Mezarlık Hizmet Binası için çalışmalara yakın zamanda başlayacağız. İçerisinde bayanlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemlerinin yer alacağı mezarlık hizmet binası ile vatandaşlarımız son yolculuğuna uğurlanırken yakınları ve akrabaları için bu sürecin zorluklarını en aza indirerek üzüntüsünü paylaşacak, acılarını hafifleteceğiz.” dedi.

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