Montessoride 23 Nisan coşkusu

Çocuklar ulu önder Atatürkün kendilerine armağan ettiği bayram için günler öncesinden hazırlık yaptı. Pırıl pırıl giysileriyle ezberledikleri şiirlerle şarkılarla coşkuyu dorukta yaşadı.

ATATÜRKE SAYGI

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmazın da katıldığı kutlama programı okul bahçesinde Atatürk büstüne çelenk konulması saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sonrasında Okul Müdürü Zeynep Emiroğlu çocuklara günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yaptı. Birlik beraberliği pekiştiren millet olarak kenetlenilmesi gerektiğini hatırlatan bayramların en önemli değerimiz olduğu çocuklara en iyi şekilde anlatıldı.

RENKLİ PROGRAM

Başlangıç programının devamında Montessori çocuklarını parlak bir kutlama bekliyordu. Tiyatro salonunda koro halinde söylenen 23 Nisan şarkıları coşkulu anların yaşanmasını sağlarken Yunus Ocak Organizasyonun Karagöz-Hacivat gösterisi Kulis Orkestra Bandosunun okulun geniş bahçesindeki müzik ziyafeti çok daha keyiflendirdi. Pamuk Şekeri ve Patlamış Mısır stantlarında ise uzun kuyruklar oluştu. İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokakta faaliyet gösteren ve ilimizde ilk Montessori Eğitimini başlatan Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunda 23 Nisan özel kutlama programı bu görüntülerle tamamlanırken hafızalarda şimdiden yer etti.