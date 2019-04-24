Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde yaşanan yoğun toz taşınımı dolayısıyla çamur yağışı görüleceğini duyurdu.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan uyarıya göre çamur yağışı Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yer yer etkili olacak. Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamurlanma görülecek.
Bugün 10:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:47 TSİ
Meteoroloji çamur yağmuru için uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları çamur yağmuru konusunda uyardı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz