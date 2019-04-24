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Meteoroloji çamur yağmuru için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları çamur yağmuru konusunda uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde yaşanan yoğun toz taşınımı dolayısıyla çamur yağışı görüleceğini duyurdu.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan uyarıya göre çamur yağışı Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yer yer etkili olacak. Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamurlanma görülecek.

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