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Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike

Türkiye’de her geçen gün büyüyen işsizlik problemi Kocaeli içinde korkutan boyutlara geldi. Kocaeli’de kayıtlı işsiz sayısı 76 bini geçti

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İşsizlik her geçen ay artmaya devam ediyor. Yaşanan ekonomik krizle birlikte büyük bir sorun olarak ortada durmaya devam ediyor. TUİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 4 milyon 668 bin kişiye ulaştı.  Türkiye’nin en büyük sanayi kenti Kocaeli’de de işsizlik endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. İŞKUR’a 2019 yılının ilk 3 ayında 12 bin kişinin üzerinde başvuru yapıldı. Kocaeli’de kayıtlı 76 bin 885 kayıtlı işsiz bulunuyor. Kayıt dışı işsizlerle bu rakam oldukça düşündürücü seviyeye ulaşıyor.

Kocaeli’de İlk 3 ayda 20 bin 485 kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. İşini kaybeden 20 bin 485 kişiden sadece 8 bin 37’si gerekli koşulları taşıdığı için maaş alabildi.  Bunu yanında İŞKUR tarafından işe yerleştirmelerde devam ediyor. İlk 3 ayda 26 bin 499 açık iş ilanı alan kurum 16 bin 785 kişiyi bu açık işlere yerleştirdi. 3 ayda 78 bin 859 bireysel görüşme yapan kurul, 2 bin 578 kişiye iş arama beceri eğitimi verirken, 3 bin 66 kişiye mesleki eğitim verdi.

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