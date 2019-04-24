Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike

İşsizlik her geçen ay artmaya devam ediyor. Yaşanan ekonomik krizle birlikte büyük bir sorun olarak ortada durmaya devam ediyor. TUİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 4 milyon 668 bin kişiye ulaştı. Türkiye’nin en büyük sanayi kenti Kocaeli’de de işsizlik endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. İŞKUR’a 2019 yılının ilk 3 ayında 12 bin kişinin üzerinde başvuru yapıldı. Kocaeli’de kayıtlı 76 bin 885 kayıtlı işsiz bulunuyor. Kayıt dışı işsizlerle bu rakam oldukça düşündürücü seviyeye ulaşıyor.
Kocaeli’de İlk 3 ayda 20 bin 485 kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. İşini kaybeden 20 bin 485 kişiden sadece 8 bin 37’si gerekli koşulları taşıdığı için maaş alabildi. Bunu yanında İŞKUR tarafından işe yerleştirmelerde devam ediyor. İlk 3 ayda 26 bin 499 açık iş ilanı alan kurum 16 bin 785 kişiyi bu açık işlere yerleştirdi. 3 ayda 78 bin 859 bireysel görüşme yapan kurul, 2 bin 578 kişiye iş arama beceri eğitimi verirken, 3 bin 66 kişiye mesleki eğitim verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz