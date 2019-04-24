Dolar rekor kırdı

Dolar/TL, piyasaların tatil olmasıyla sakin seyrettiği birkaç günün ardından Türkiye ve ABD'de piyasaların açılmasıyla hareketlendi.

ABD'nin İran'dan petrol ithalatı muafiyetini kaldırmasıyla artan petrol fiyatı TL'yi negatif etkilerken 24 Nisan günü dolar kuru piyasalar açıldıktan sonra 5.8750'yi gördü.

Dolar, 2019 yılı içerisindeki rekor seviyesine ulaştı.

Dolar/TL cephesinde bir süredir devam eden dalgalı seyir önce Paskalya, ardından da 23 Nisan'da piyasaların kapalı olması ve işlem hacminin düşük kalmasından dolayı birkaç gündür sakin.

Geçen hafta Çin ekonomisinin beklenenden iyi bir performans gösterdiğine işaret eden veriler, Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul'da seçim belirsizliğinin ortadan kalkarak Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100'a kadar gerilemiş ancak kalıcı olamayarak 5.80 - 5.85 seviyesine yükselmişti.

Dolar endeksi ise 97.66 puanla yükselişini sürdürdü. Dolar kuru önceki gün 5.8291'den kapanırken petrol piyasasından gelen haberlerle illikit piyasada dolar/TL 24 Nisan'da 5.85'i aştı ve yeni günde piyasalar açılınca 5.8750'yi gördü. Euro 6.55, sterlin de 7.55 üzerinde…