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Hürriyet: Birlikte üretip birlikte paylaşacağız

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK kursiyerleri karma yağlı boya sergisi düzenlediler.

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Cumhuriyet Çocuk Parkındaki Sanat Galerisinde gerçekleşen serginin açılışına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın  muhtarları  sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Hürriyet çok kıymetli üretim alanları olan İZMEK kurlarımızı çok önemsiyoruz. Bu kurslar hem sosyalleşmek hem de birlikte üretip birlikte paylaşmak için önemli alanlardır.  Seçim kampanyamız boyunca da her zaman vurguladığım bir alandır İZMEK kurslarımız.

SENEDE BİR GÜN SERGİ AÇMAK YETERLİ DEĞİL

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Bu kurslar insanların akılcılığını yaratıcılığını hayal gücünü el becerilerini ortaya koyduğu muhteşem eserlerin ortaya çıktığı yerlerdir. Çok kıymetli eserler için sadece senede bir kez açılış yapmak sergi açmak yeterli değil. Daha fazla alana yaymamız gerekmektedir. Çünkü İZMEK aile ekonomisine şehir ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir zenginliktir.

PARTİZANLIK YAPMADAN AYIRMADAN

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Gerekli sistemimizi kurduktan sonra partizanlık yapmadan ayırmadan İZMEKlerimizi geliştireceğiz daha fazla insanı paydaş yapacağız daha fazla vatandaşımıza ulaşarak satış tabanlı bir sistem oluşturacağız. Kadınlarımıza ekonomik destek sağlayacağız dedi.

FUARLARI ŞEHRİMİZE TAŞIYACAĞIZ

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İZMEK kursiyerlerinin eserlerinin uluslararası fuarlarda sergilenecek değerde olduğuna da dikkat çeken Hürriyet bu değerli eserlerimiz için açılan uluslararası fuarlar var. Bizde şehrimizde yapılan eserlerimizin bu fuarlarda sergilenmesi için gerekli çalışmaları yapacağı.   Bu emeklerimizi uluslararası arenaya taşırsak İzmitimizin adını daha da fazla duyurabiliriz.   Uluslararası fuarların da bir ayağını şehrimize alabilirsek İzmitimize daha fazla turist çekebiliriz ve daha fazla insana kazanç kapısı sağlayabiliriz.

BİRLİKTE PAYLAŞACAĞIZ

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Bahsettiğimiz bu süreci en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışacağız.  Kursiyerlerimizin vatandaşlarımızın desteğiyle birlikte üreteceğiz birlikte paylaşacağız. Kursiyerlerimize hocalarımıza emek veren tüm vatandaşlarımıza İzmitliler ve İzmit Belediyemiz adına çok teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu..  Hep birlikte güzel günlerimiz olsun. İyi ki İzmitliyim dedirtecek daha bir çok güzel projelere imza atmak dileğiyle emeklerinize sağlık şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın da emeği gecen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. İZMEK kursiyerlerinin karma yağlı boya sergisinde 90 eser sergileniyor.

Bugün 10:45 TSİ - Siyaset

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