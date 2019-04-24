ODTÜ KYÖD-KYÖV okullarından atölye çalışmaları

ODTÜ KYÖD Okulları rehberlik bölümü tarafından organize edilen ve diğer branş öğretmenlerinin katkılarıyla disiplinlerarası gerçekleştirilenetkinlikte, ODTÜ KYÖD Okulları lise Rehber Öğretmeni Tuğçe Dursun, duygularımızı tanımak, duygular ile ilgili farkındalık kazanmak ve duyguları düzenleme yollarıile bilgi verdi. Ardından atölye çalışmaları ile seminer tamamlandı. Atölye çalışmaları Müzik Öğretmeni Emre Efe, Görsel Sanatlar Öğretmeni Selen Şeyşane, Drama Öğretmeni Cenk Şen, Anasınıfı Öğretmeni Derya Calay ve Türkçe Öğretmeni Tuba Bahadır tarafından gerçekleştirildi.Atölye çalışmalarında öğretmenler, öğretmen öğrenci arası iletişimi güçlendirmenin yolları, duyguların tanınması ve kontrol edilmesi, sınıf yönetimi, bireyi tanımanın önemi ve dikkat konu başlıklarını kapsayan çalışmaları kendi alanları çerçevesinde uyguladılar.

Katılımcıların atölye çalışmalarıyla aktif olarak sürece dahil oldukları seminerdekeyifli anlar yaşandı. Edindikleri bilgilerle kendi yaşantılarını gözden geçirme fırsatı bulan öğretmenler, çeşitli kavramların farklı etkinliklerle uygulanma yollarını deneyimlediler.