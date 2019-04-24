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Goncagüller'de 23 Nisan coşkusu

Gölcük Değirmendere’de eğitim veren Goncagüller Anaokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölcük Değirmendere’de eğitim veren Goncagüller Anaokulu’nda muhteşem kutlandı. Açık hava ve okul bahçesinde gerçekleşen programa veliler de büyük ilgi gösterdi. Minik yürekler kırmızı beyaz ağırlıklı kostümleriyle hazırladıkları muhteşem gösterileriyle herkesi gururlandırdı. Etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Melek Çolak, günün önemine ilişkin bir konuşma yaparak kutlama programına katılan tüm velilere tek tek teşekkür etti. Ve ardından beklenen an geldi ve gösteriler başladı.

MUHTEŞEM GÖSTERİLER 

İlk olarak Kır Çiçekleri Sabah Gurubu, Öğretmenleri Meltem Ilı koordinatörlüğünde ‘Türkiyem’ gösterisi sergilendi. Yine Kır Çiçekleri Öğlen Grubu, Öğretmenleri Esra Çakan koordinatörlüğünde ‘Yer Gök İnlesin’ adlı gösterini sergiledi. Daha sonra sırasıyla Minik Yıldızlar Sabah Grubu, Öğretmenleri Esra Önal Koordinatörlüğünde ‘İzmir Marşı’,  Papatyalar Sınıfı Öğlen Grubu, Öğretmenleri Özge Subaşı koordinatörlüğünde ‘Sonsuza’ ve son olarak Minik Kalpler Sınıfı Öğlen Grubu, Öğretmenleri Nurten Yücel koordinatörlüğünde ‘Türk Çocuğusun’ adlı gösteriyi başarıyla sergiledi. Arada minikler tarafından okunan şiirler ise gösterilere ayrı bir renk kattı

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