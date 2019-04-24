Outlet Center İzmit’te 23 Nisan

19 Nisan 2019 Cuma günü; 23 Nisan dolayısıyla; Letonya, Meksika, Hollanda, Doğu Türkistan, Lübnan ve Arnavutluk gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yurt dışından ilimize gelen misafir birçok gösteri grubu, Outlet Center Amfi Tiyatro alanında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları özel gösterileri sundu.

23 Nisan 2019 Salı günü de; Outlet Center İzmit, her yıl çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği etkinliklerle, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de tüm miniklere ev sahipliği yaptı. Çocuklar; gün boyunca düzenlenen, Tahtabacak ve Jonglor şovları gibi eğlenceli aktivitelerle 23 Nisan’da keyifli saatler geçirdiler. Palyaçolar, çocukların yüzlerini boyadı; onlara balon ve Türk Bayrakları dağıttı. Gezici bando ve müzik grubu en güzel şarkıları çocuklar için çaldı. Düzağaç Anaokulu’nun minik öğrencileri halk oyunu gösterilerini sundu.

Outlet Center İzmit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, İlkokul 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan; “Trafik” konulu ödüllü resim yarışması düzenledi. Jüri Başkanlığını Ressam/Karikatürist Muhammet ŞENGÖZ’ün üstlendiği, jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğrencilere aşağıda belirtilen ödüller verildi.

ÖDÜLLER;

Resim Yarışması Birincisine : 750 TL tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki

tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki Resim Yarışması İkincisine : 500 TL tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki

tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki Resim Yarışması Üçüncüsüne : 300 TL tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki

tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki Mansiyon (4 adet) : 100 TL tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki

Outlet Center İzmit’te 42. Geleneksel Ucuzluk Panayırı 28 Nisan akşamına kadar devam ediyor.

En iyi markalar inanılmaz panayır fiyatlarıyla

Outlet Center İzmit 42. Geleneksel Ucuzluk Panayırında…

Bütün bir yıl müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla akıllı ve kaliteli bir alışveriş fırsatı sunan Outlet Center İzmit’teki mağazalar, depolarındaki ürünleri eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla sezonun son fırsatı olarak Ucuzluk Panayırı süresince satışa sunuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 23 Nisan 2019 Salı günü, Outlet Center İzmit’te İlkokul 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen, “Trafik” konulu ödüllü resim yarışması sonunda jüri başkanı Ressam/Karikatürist Muhammet ŞENGÖZ başkanlığında yapılan değerlendirmede dereceye giren ve ödül alan eserler aşağıdaki gibidir.

RESİM YARIŞMASI BİRİNCİSİ: Belinay SANCAKTUTAN

Fatma Seher İlkokulu

4 / B

RESİM YARIŞMASI İKİNCİSİ: Yusuf Emir SUDAN

Atafen Kolej

4. sınıf

RESİM YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ: Emir Doruk KOBAN

Atafen Kolej

4. sınıf

MANSİYON: Pınar Sahra SEMİZOĞLU

Kuvayi Milliye İlkokulu

3 / D

MANSİYON: Zeynep Ayşe DEMİRTAŞ

Hikmet Uluğbay İlkokulu

4 / A

MANSİYON: Min Ji KIM

Bahçeşehir Koleji

3 / D

MANSİYON: İclal Ecrin İRİÇ

Özel Nadide İlkokulu

4.sınıf