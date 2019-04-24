Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:52 TSİ- Gündem G: Bugün 10:57 TSİ

Outlet Center İzmit’te 23 Nisan

Outlet Center İzmit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen eğlenceli etkinliklerle, bu yıl da çocukların uğrak yeri oldu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

19 Nisan 2019 Cuma günü; 23 Nisan dolayısıyla; Letonya, Meksika, Hollanda, Doğu Türkistan, Lübnan ve Arnavutluk gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yurt dışından ilimize gelen misafir birçok gösteri grubu, Outlet Center Amfi Tiyatro alanında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları özel gösterileri sundu. 

23 Nisan 2019 Salı günü de; Outlet Center İzmit, her yıl çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği etkinliklerle, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de tüm miniklere ev sahipliği yaptı. Çocuklar; gün boyunca düzenlenen, Tahtabacak ve Jonglor şovları gibi eğlenceli aktivitelerle 23 Nisan’da keyifli saatler geçirdiler. Palyaçolar, çocukların yüzlerini boyadı; onlara balon ve Türk Bayrakları dağıttı. Gezici bando ve müzik grubu en güzel şarkıları çocuklar için çaldı. Düzağaç Anaokulu’nun minik öğrencileri halk oyunu gösterilerini sundu. 

Outlet Center İzmit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, İlkokul 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan; “Trafik” konulu ödüllü resim yarışması düzenledi. Jüri Başkanlığını Ressam/Karikatürist Muhammet ŞENGÖZ’ün üstlendiği, jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğrencilere aşağıda belirtilen ödüller verildi. 

ÖDÜLLER;

  • Resim Yarışması Birincisine : 750 TL tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki
  • Resim Yarışması İkincisine : 500 TL tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki
  • Resim Yarışması Üçüncüsüne : 300 TL tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki
  • Mansiyon (4 adet) : 100 TL tutarında Outlet Center İzmit Hediye Çeki 

Outlet Center İzmit’te 42. Geleneksel Ucuzluk Panayırı 28 Nisan akşamına kadar devam ediyor.

En iyi markalar inanılmaz panayır fiyatlarıyla

Outlet Center İzmit 42. Geleneksel Ucuzluk Panayırında… 

Bütün bir yıl müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla akıllı ve kaliteli bir alışveriş fırsatı sunan Outlet Center İzmit’teki mağazalar, depolarındaki ürünleri eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla sezonun son fırsatı olarak Ucuzluk Panayırı süresince satışa sunuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 23 Nisan 2019 Salı günü, Outlet Center İzmit’te İlkokul 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen, “Trafik” konulu ödüllü resim yarışması sonunda jüri başkanı Ressam/Karikatürist Muhammet ŞENGÖZ başkanlığında yapılan değerlendirmede dereceye giren ve ödül alan eserler aşağıdaki gibidir.

 

RESİM YARIŞMASI BİRİNCİSİ:       Belinay SANCAKTUTAN

                                                           Fatma Seher İlkokulu

                                                           4 / B

                                                                      

RESİM YARIŞMASI İKİNCİSİ:         Yusuf Emir SUDAN

                                                          Atafen Kolej

                                                          4. sınıf

 

RESİM YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ:  Emir Doruk KOBAN

                                                          Atafen Kolej

                                                          4. sınıf

                       

MANSİYON: Pınar Sahra SEMİZOĞLU

                      Kuvayi Milliye İlkokulu

                       3 / D

                                                          

MANSİYON:  Zeynep Ayşe DEMİRTAŞ

                      Hikmet Uluğbay İlkokulu

                      4 / A

 

MANSİYON: Min Ji KIM

                      Bahçeşehir Koleji

                       3 / D

                                                            

MANSİYON:  İclal Ecrin İRİÇ

                       Özel Nadide İlkokulu

                       4.sınıf

Bugün 10:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Trafik sigortasında yeni dönem! mask
Trafik sigortasında yeni dönem!
İstifa edene tazminat! mask
İstifa edene tazminat!
İftar menülerinin fiyatları belli oldu mask
İftar menülerinin fiyatları belli oldu
Hülagü, bahar şenliği için talimatı verdi mask
Hülagü, bahar şenliği için talimatı verdi
İlhan Bayram göreve başladı mask
İlhan Bayram göreve başladı
Bıyık, mezarlığı inceledi mask
Bıyık, mezarlığı inceledi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!

GALERİ

Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı mask
Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL