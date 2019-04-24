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Yaşasın 23 Nisan, Futbol doluyor insan

Bekirpaşa’da yer alan bölgesinde yer alan Bekirderespor, Çayırtepespor, Tavşantepespor, Yenişehirspor, Yeşilovaspor ile birlikte düzenlenen ve Yeşilovaspor Kulübü Kurucusu merhum Mehmet Yılmaz adına 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel  turnuva düzenlendi.

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9-10 yaş Turnuvası’nın maçlarını ilk bölümü tamamlandı. Eğlenceli bir şekilde geçen müsabakalar, yarınlar için umut oldu. Konuyla ilgili bilgi veren, Bekirdere’nin kaptan-başkanı Sabri Yıldız “Çok hırslı olması ve mağlubiyeti kabullenemeyen sporcumuz Eymen Aladağı’ı teselli eden takım arkadaşları ve Çayırtepespor minik sporcularına kocaman bir alkış. Emeği geçen kulüp başkanlarına, antrenör ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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