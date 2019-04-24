9-10 yaş Turnuvası’nın maçlarını ilk bölümü tamamlandı. Eğlenceli bir şekilde geçen müsabakalar, yarınlar için umut oldu. Konuyla ilgili bilgi veren, Bekirdere’nin kaptan-başkanı Sabri Yıldız “Çok hırslı olması ve mağlubiyeti kabullenemeyen sporcumuz Eymen Aladağı’ı teselli eden takım arkadaşları ve Çayırtepespor minik sporcularına kocaman bir alkış. Emeği geçen kulüp başkanlarına, antrenör ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yaşasın 23 Nisan, Futbol doluyor insan
Bekirpaşa’da yer alan bölgesinde yer alan Bekirderespor, Çayırtepespor, Tavşantepespor, Yenişehirspor, Yeşilovaspor ile birlikte düzenlenen ve Yeşilovaspor Kulübü Kurucusu merhum Mehmet Yılmaz adına 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel turnuva düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz