Yaşasın 23 Nisan, Futbol doluyor insan

9-10 yaş Turnuvası’nın maçlarını ilk bölümü tamamlandı. Eğlenceli bir şekilde geçen müsabakalar, yarınlar için umut oldu. Konuyla ilgili bilgi veren, Bekirdere’nin kaptan-başkanı Sabri Yıldız “Çok hırslı olması ve mağlubiyeti kabullenemeyen sporcumuz Eymen Aladağı’ı teselli eden takım arkadaşları ve Çayırtepespor minik sporcularına kocaman bir alkış. Emeği geçen kulüp başkanlarına, antrenör ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.