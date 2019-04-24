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Karacan'ın katil zanlısının duruşması başladı!

Sakarya Goodyear Fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak yaşamını yitiren DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın katil zanlısı Sedat Uzunlar ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Sakarya Goodyear Fabrikasında geçtiğimiz kasım ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın katil zanlısı Sedat Uzunlar ilk defa hakim karşısına çıktı. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya merhum Karacan’ın avukatlığını yapan Kezban Hatemi, 5 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan katil zanlısı Sedat Uzunlar ile avukatı ve sendika temsilcileri katıldı.

2 kişi de yaralanmıştı

Cinayetle sonuçlanan olay, 5 ay önce Adapazarı’nda bulunan Goodyear Fabrikası’nda yaşanmıştı. Fabrikadaki temsilcilikte yaşanan arbede sırasında Abdullah Karacan, kendine ait olan ruhsatlı silahının ateş alması sonucu başından vurulmuş, daha sonra ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında sendikanın İşyeri Temsilcisi Osman Bayraktar (44) göğsünden, Lastik-İş Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi (46) de bacağından yaralanmıştı.

İfade veriyor

Fabrikada yaşananların ardından kaçan ve bir ticari taksiye binerek olay yerinden ayrılan cinayet şüphelisi Sedat Uzunlar, polis tarafından kısa sürüde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, savcılıkça sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 aydır tutuklu olan Sedat Uzunlar bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen mahkemede katil zanlısı Sedat Uzunlar ifade veriyor. Nuri AKÇAHARMAN

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