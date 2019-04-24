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İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ilk atamasını başkan yardımcılığında yaptı.

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Başkan Hürriyet CHPden 15. sıradan belediye meclis üyesi seçilen Dilek Yalçını belediye başkan yardımcılığına getirdi. Mali müşavir olan Yalçın ilk etapta  Mali Hizmetler İnsan Kaynakları Bilgi İşlem Destek Hizmetleri İşletme ve İştirakler Yazı İşleri Kültür Fen İşleri Temizlik İşleri ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinden sorumlu olacak.

DİLEK YALÇIN KİMDİR?

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan Dilek Yalçın 1976 İzmit doğumlu. İlkokulu Şirintepe 7. Boru İlkokulu ortaokulu İzmit Gazi Lisesinde okudu. Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yalçın Yüksel Lisansını Kocaeli Üniversitesinde Siyaset Bilimi üzerine tamamladı.

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Yorumlar

(3)
03

Azize - hayırlı olsun sizin gibi kendiside başkan yardımcılığına çok yakışmış.

Yanıtla . 0Beğen 24 Nisan 14:40
01

Derinceli - HAYIRLI OLSUN INSALLAH BUTUN EKIBINIZ BOYLE OLUR

Yanıtla . 4Beğen 24 Nisan 11:55
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