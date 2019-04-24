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Büyükakın: Çizgimizden kimse sapmayacak

Başkan Büyükakın Gölcük ve Başiskele Belediyeleri meclis üyeleriyle bir araya geldi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile beraberindeki meclis üyeleriyle ayrı ayrı bir araya geldi. AK Parti ilçe başkanları Çetin Seymen ve Sadık Yılmazın da eşlik ettiği ziyaretlerde Gönül Belediyeciliği anlayışının teşkilat ile belediyelerin sahaya yansıtması gereken büyük bir olgu olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın Makamların bizlere yüklediği sorumluluğun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu görevler emanettir ve bu emaneti teslim edene kadar büyük bir titizlikle koruyacağız dedi.

ÇİZGİMİZDEN KİMSENİN SAPMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Vatandaşımızın belediye başkanlığı ve meclis üyeliği emanetini kendisine hizmet etmemiz için bize verdiğini belirten Başkan Büyükakın Her anımız bu bilinçle geçecek belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz bu anlayışla görevlerini yerine getirecek ifadelerini sarf etti. Bu aziz millete hizmet etme çizgimizden asla çıkmayacağız ve kimsenin sapmasına müsaade etmeyeceğiz diyerek meclis üyeleriyle olan birlikteliğini sürdüren Başkan Büyükakın Birlik ve beraberlik içerisinde ahdimize sadık kalacağız. Vatandaşımızın yanında olduğumuzu her daim hissettireceğiz şeklinde konuştu.

KENTİMİZE DEĞER KATMAK İÇİN BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Toplum içerisindeki insanlarımızı ötekileştirmek isteyenlere de müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Gönül Belediyeciliğinin manası ve anlamını özümsemiş meclis üyelerimiz görevleri boyunca toplumun beklentilerine göre hareket etmelidir. Halkımızla birlikte yaşamın her anında olacak kentimize değer katmak için birlikte çok çalışacağız diyerek sözlerini tamamladı.

Bugün 11:29 TSİ - Siyaset

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